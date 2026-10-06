ग्वालियर के बिलौआ में डंपरों पर औचक कार्रवाई से हड़कंप, 16 ओवरलोड वाहन जब्त; क्रशर कारोबारी पहुंचे कलेक्टर के पास

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। बिलौआ में अवैध खनिज को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार की रात अचानक बिलौआ में फिर औचक कार्रवाई की। डबरा एसडीएम ने पुलिस के साथ मिलकर पहले डंपरों को रोकने की कार्रवाई की इसके बाद खनिज विभाग को बुलाया। मौके पर सभी डंपरों की जांच रात में ही करवाई, जिसमें धर्मकांटे पर वजन कराने पर पता चला कि डंपरों में गिटटी व बोल्डर खनिज तय मात्रा से अधिक है।

डंपरों में 20 किलो से लेकर 900 किलो तक माल अधिक था डंपरों में 20 किलो से लेकर 900 किलो तक माल अधिक था, हालांकि 900 किलो माल अधिक का एक ही डंपर था शेष में 50 ,100 200 किलो तक माल अधिक निकला। सभी डंपरों को जब्तकर बिलौआ थाने में रखवाया गया। सोमवार की रात 12 डंपर और मंगलवार को चार और डंपर कार्रवाई में शामिल किए गए।

क्रशर संचालकों में मच गया हड़कंप इस कार्रवाई के बाद बिलौआ क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया और वे इस बात को लेकर नाराज हुए कि जब 10 प्रतिशत तक ओवरलोडिंग पर कार्रवाई का प्रविधान नहीं तो प्रशासन ने बेवजह कार्रवाई क्यों कर दी। इसको लेकर मंगलवार शाम कलेक्टर से भी मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट में अवैध खनिज को लेकर चल रही है याचिका बता दें कि बिलौआ में अवैध खनिज को लेकर हाई कोर्ट में याचिका चल रही है जिसको लेकर हाई कोर्ट नाराजगी जता चुका है और इस मामले में कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं। इसी सख्ती के बाद बिलौआ में चेक पोस्ट स्थापित की गईं और कड़ी निगरानी प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी के चलते प्रशासन के अधिकारी बार बार बिलौआ का भ्रमण कर रहे हैं और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की जांच जारी है।