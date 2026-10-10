Polio threat in MP: ग्वालियर समेत 18 जिले हाईरिस्क जोन में शामिल, 22 नवंबर से चलेगा विशेष अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 18 जिलों को पोलियो के हाईरिस्क जोन में शामिल किया गया है। इन जिलों में 22 नवंबर से अतिरिक्त चरण का पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत शून्य से पांच वर्ष तक की आयु के 38 लाख 51 हजार 396 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

देश को पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के करीब 15 साल बाद भी वाइल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण आसपास के देशों में होने के चलते पोलिया वायरस के पुन: आने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है।

समन्वय स्थापित करने के मिले निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की ओर से जारी निर्देश में संबंधित जिलों के कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों को अभियान की तैयारियां समय पर पूरी करने और माइक्रोप्लान के अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके लिए जिला और ब्लाक स्तर पर बैठकें आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित अमले के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईरिस्क जिलों में विशेष निगरानी, कोई बच्चा न छूटे अभियान में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां बच्चों तक टीकाकरण सेवाएं पहुंचाने में कठिनाई होती है या पोलियो संक्रमण का जोखिम अधिक माना जाता है। निर्देश के अनुसार ईंट-भट्ठों, क्रेशर साइट, निर्माण स्थलों, घुमंतू आबादी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे।