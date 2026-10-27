ग्वालियर में पति पार्किंग में गया और पत्नी बाइक सवार संग फरार, 20 दिन बाद लौटी, बोली- भागी नहीं लिफ्ट ली थी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। फूलबाग स्थित चिड़ियाघर के बाहर से 6 अक्टूबर को लापता हुई 18 वर्षीय सुहाना रजक 20 दिन बाद वापस लौट आई है। शिवपुरी निवासी सुहाना का मामला शुरू से ही रहस्य बना हुआ था। पति के बाइक पार्किंग में जाने के महज 26 सेकंड के भीतर वह गायब हो गई थी और CCTV में दूसरी बाइक पर बैठकर जाती दिखी थी। अब लौटने के बाद उसने पुलिस को जो कहानी बताई है, उसने पुलिस को भी उलझा दिया है।

सुहाना का कहना है कि वह भागी नहीं थी, बल्कि बाइक सवार से लिफ्ट लेकर गई थी। वह बाइक सवार उसे बहोड़ापुर के मोतीझील इलाके में छोड़ गया था। वहां रास्ता भटकने के बाद वह एक झोंपड़ी में रहने लगी। अब वह न पति के साथ जाना चाहती है और न ही किसी बॉयफ्रेंड के साथ जाने की बात स्वीकार कर रही है। पुलिस अब उसे नारी निकेतन भेजने की तैयारी कर रही है।

शादी के 5 महीने बाद चिड़ियाघर घूमने आई थी मध्यप्रदेश के शिवपुरी निवासी 21 वर्षीय करण रजक 6 अक्टूबर को एक रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर आया था। वह बाइक से आया था और उसकी पत्नी सुहाना रजक (18 साल 9 माह) भी उसके साथ थी। दोनों की शादी को पांच महीने ही हुए थे। रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम के बाद सुहाना ने ग्वालियर का चिड़ियाघर घूमने की इच्छा जताई। इसके बाद करण उसे लेकर बाइक से चिड़ियाघर पहुंचा। दोपहर 3 बजकर 9 मिनट 29 सेकंड पर सुहाना ने पति से बाइक पार्किंग में खड़ी करने के लिए कहा। करण बाइक पार्क करने गया और 3 बजकर 9 मिनट 55 सेकंड पर लौटा, तो सुहाना वहां नहीं थी।

CCTV में दौड़कर दूसरी बाइक पर बैठती दिखी पति ने आसपास तलाश की, लेकिन सुहाना नहीं मिली। कई बार कॉल करने पर उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद करण ने अपने घर, सुहाना के घर और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने CCTV कैमरों की जांच की। फुटेज में करण के बाइक लेकर जाने के बाद तेज रफ्तार से दूसरी बाइक आती दिखी। सुहाना दौड़कर उस बाइक पर बैठती नजर आई। इसके बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। 20 दिन बाद लौटी तो बोली- लिफ्ट ली थी 20 दिन बाद लौटने पर पुलिस ने सुहाना से पूछताछ की। उसने बताया कि वह बाइक सवार के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उसने लिफ्ट ली थी। उसके मुताबिक, बाइक सवार उसे बहोड़ापुर के मोतीझील इलाके में छोड़ गया था। इसके बाद वह रास्ता भटक गई और एक झोंपड़ी में रहने लगी। पुलिस ने उससे पूछा कि जब वह पति के साथ चिड़ियाघर घूमने आई थी, तो पति के पार्किंग में जाते ही उसे कहां जाना था कि उसने लिफ्ट ली। अगर उसने लिफ्ट ही ली थी, तो वह दौड़कर बाइक पर क्यों बैठी? मोतीझील में जिस झोंपड़ी में रहने की बात कह रही है, वह कहां है? पुलिस के इन सवालों पर उसने कोई जवाब नहीं दिया।

पति और बॉयफ्रेंड, दोनों के साथ जाने से इनकार सुहाना के लौटने के बाद पुलिस ने उसके पति करण को बुलाया। बयान लेने के बाद पुलिस ने जब उसे पति के साथ शिवपुरी भेजने की बात कही, तो उसने जाने से मना कर दिया। पुलिस ने बालिग होने के नाते उसे बॉयफ्रेंड के साथ जाने का विकल्प भी दिया, लेकिन उसने इससे भी इनकार कर दिया। उसका कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पति और बॉयफ्रेंड, दोनों के साथ जाने से इनकार करने पर पुलिस उसे नारी निकेतन भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस के लिए यह मामला इसलिए भी पेचीदा हो गया है क्योंकि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके बयानों में लगातार विरोधाभास है। 100 से ज्यादा स्पॉट के CCTV फुटेज खंगाले सुहाना की तलाश में पुलिस ने 100 से ज्यादा स्पॉट पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। उसके मोबाइल की लोकेशन मुरैना के एक गांव में मिली थी। पुलिस टीम ने वहां दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, उसकी लोकेशन लगातार ग्वालियर के आसपास के शहरों में आ रही थी, जिससे तलाश में और मुश्किल आ रही थी।