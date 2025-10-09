'अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं', ग्वालियर में 19 साल के युवक ने ढाबे पर लगाई फांसी, पिता जेल में बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रोड स्थित सौरभ ढाबे पर ढाबा संचालक के 19 वर्षीय बेटे ने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात की है। युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात कही है। युवक के पिता अभी जेल में है। वह ढाबे पर ही अवैध शराब के साथ पकड़े गए थे। उसने आत्महत्या क्यों की, इसे लेकर कहानी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

ऐसा पता लगा है कि वह देर रात तक फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसके बाद उसने फांसी लगाई। हजीरा स्थित गोसपुरा नंबर-एक का रहने वाला धर्मेंद्र पटेल पेशे से ढाबा संचालक है। कुछ दिन पहले उसे आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ ढाबे पर ही पकड़ा था। उस पर केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद ढाबे का काम उसका बेटा विवेक संभालने लगा था। बीती रात ढाबे पर काम करने वाले सभी कर्मचारी चले गए।