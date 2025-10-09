मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं', ग्वालियर में 19 साल के युवक ने ढाबे पर लगाई फांसी, पिता जेल में बंद

    MP News: ग्वालियर में ढाबा संचालक के 19 वर्षीय बेटे ने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात कही है। युवक के पिता अभी जेल में है। वह ढाबे पर ही अवैध शराब के साथ पकड़े गए थे।

    By amit mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 07:58:11 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 07:58:07 PM (IST)
    'अपनी मर्जी से जान दे रहा हूं', ग्वालियर में 19 साल के युवक ने ढाबे पर लगाई फांसी, पिता जेल में बंद
    ग्वालियर में 19 साल के युवक ने ढाबे पर लगाई फांसी (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रोड स्थित सौरभ ढाबे पर ढाबा संचालक के 19 वर्षीय बेटे ने ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात की है। युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात कही है। युवक के पिता अभी जेल में है। वह ढाबे पर ही अवैध शराब के साथ पकड़े गए थे। उसने आत्महत्या क्यों की, इसे लेकर कहानी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

    ऐसा पता लगा है कि वह देर रात तक फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसके बाद उसने फांसी लगाई। हजीरा स्थित गोसपुरा नंबर-एक का रहने वाला धर्मेंद्र पटेल पेशे से ढाबा संचालक है। कुछ दिन पहले उसे आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ ढाबे पर ही पकड़ा था। उस पर केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद ढाबे का काम उसका बेटा विवेक संभालने लगा था। बीती रात ढाबे पर काम करने वाले सभी कर्मचारी चले गए।

    फांसी के फंदे पर लटका मिला विवेक

    विवेक ढाबे पर ही रुक गया। इसी दौरान उसने फांसी लगा ली। सुबह जब स्टाफ पहुंचा तब वह फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। स्टाफ ने स्वजन व पुलिस को सूचना दी। झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति यादव फोर्स के साथ पहुंच गए। शव को नीचे उतारा। उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने लिखा था- अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है।

    उसने यह भी लिखा कि वह जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाया, इसका उसे मलाल है। एक युवती का नाम लिखा है, जिसमें उसने लिखा है- उसकी कोई गलती नहीं है। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.