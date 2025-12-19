फर्जी आधार कार्ड लगाकर 20 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई, 12 लोगों पर एफआईआर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। घाटीगांव क्षेत्र में 20 बीघा जमीन फर्जीवाड़ा कर हड़प ली गई। जिस महिला के नाम यह जमीन थी, उस महिला की जगह किसी दूसरी महिला को खड़ा कर दिया गया। महिला के नाम का ही आधार कार्ड तैयार कर दूसरी महिला से रजिस्ट्री करा दी गई।

जब महिला जमीन पर पहुंची तो दूसरों का कब्जा मिला। इस मामले में शिकायत की गई। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने जांच के बाद 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर की है।

11 लोग नामजद हैं, जबकि जिस महिला को खड़ा कर रजिस्ट्री की गई, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इस तरह पुलिस ने 12 लोगों को आरोपित बनाया है। जमीन सुधा सेंगर के नाम है।

सुधा सेंगर ने पुलिस को बताया कि उनकी 20 बीघा जमीन को शातिर तरीके से हड़पा गया है। उनकी जगह किसी दूसरी महिला को सुधा सेंगर बनाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। इस जमीन को बेच दिया गया। जमीन खरीदने वालों सहित 12 लोगों पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है।

इन लोगों पर हुई एफआईआर