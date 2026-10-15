ग्वालियर में सड़कों का कायाकल्प: 108 करोड़ से चमकेगा 28 प्रमुख मार्गों का भाग्य, दीपावली के बाद शुरू होगा निर्माण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के 28 प्रमुख मार्गों का 108 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार की है। प्रदेश सरकार की द्वारका नगरी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित इन कार्यों को दीपावली के बाद शुरू करने की तैयारी है। इनमें महाराज बाड़ा से गश्त का ताजिया मार्ग सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण से संकरे मार्गों पर यातायात का दबाव कम करने और आवागमन सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना