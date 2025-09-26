मणप्पुरम फाइनेंस की शाखा से 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम सोना बदलकर नकली रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदलकर नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी के ऑडिट के दौरान पता चला कि 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया गया।

गायब सोने की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये आंकी गई है। पूरे मामले तब उजागर हुआ जब एक ग्राहक अपना सोना लेने पहुंचा। जांच में पता चला कि उसका सोना नकली था, इसके बाद कंपनी ने आठ लाकरों की जांच की तो इस तरह 26 पैकेज नकली पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की।

मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी कंपनी सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उनका एक सुनार जेवरों की गुणवत्ता चेक करता है, उसी के आधार पर उसकी कटौती कर रेट तय कर ब्याज के रूप में रकम दी जाती है। सोने को पालीथिन में पैक कर सील लगाई जाती है, जिसे बाद में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर लाकर में रखते हैं। शाखा में असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा और मैनेजर चंद्रभान कुशवाहा पदस्थ हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।