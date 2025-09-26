मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मणप्पुरम फाइनेंस की शाखा से 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम सोना बदलकर नकली रखा

    मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी कंपनी सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उनका एक सुनार जेवरों की गुणवत्ता चेक करता है, उसी के आधार पर उसकी कटौती कर रेट तय कर ब्याज के रूप में रकम दी जाती है।

    By Varun Sharma
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 26 Sep 2025 06:05:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 26 Sep 2025 06:10:32 PM (IST)
    मणप्पुरम फाइनेंस की शाखा से 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम सोना बदलकर नकली रखा
    नकली सोना।

    HighLights

    1. साढ़े चार करोड़ रुपये का है सोना।
    2. गड़बड़ी में प्रबंधन संदेह के घेरे में।
    3. डबरा थाना पुलिस ने शुरू की जांच।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा तहसील स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की शाखा में असली सोने को बदलकर नकली रखने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी के ऑडिट के दौरान पता चला कि 26 ग्राहकों का 4 किलो 380 ग्राम असली सोना बदलकर नकली रख दिया गया।

    गायब सोने की कीमत करीब साढ़े चार करोड़ रुपये आंकी गई है। पूरे मामले तब उजागर हुआ जब एक ग्राहक अपना सोना लेने पहुंचा। जांच में पता चला कि उसका सोना नकली था, इसके बाद कंपनी ने आठ लाकरों की जांच की तो इस तरह 26 पैकेज नकली पाए गए। घटना की जानकारी मिलते ही विजिलेंस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की।

    मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी कंपनी सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन देने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन लेने के लिए जाता है तो उनका एक सुनार जेवरों की गुणवत्ता चेक करता है, उसी के आधार पर उसकी कटौती कर रेट तय कर ब्याज के रूप में रकम दी जाती है।

    सोने को पालीथिन में पैक कर सील लगाई जाती है, जिसे बाद में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर लाकर में रखते हैं। शाखा में असिस्टेंट मैनेजर विकास शर्मा और मैनेजर चंद्रभान कुशवाहा पदस्थ हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।

    जिनका सोना गया, वे घबराए ऑफिस पहुंचे: जिन लोगों के सोने के पैकेट बदले गए हैं, वे घबराए हुए हैं। मेहनत की कमाई से बनवाए जेवरों को गिरवी रखकर लोन लिया और फाइनेंस कंपनी के लाकर से ही सोना बदल दिया गया। पीड़ित लोगों में आक्रोश है।

    कड़ी कार्रवाई पर सोना वापस कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी पहुंचे जो अपने सोने की जांच करने गए। पुलिस के अनुसार कंपनी के अधिकारियों ने शिकायती आवेदन दिया है, जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.