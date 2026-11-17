नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने के मामलों को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम ने 40 अस्पतालों, नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थानों की सूची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। निगम के निरीक्षण में कई स्थानों पर मेडिकल वेस्ट के साथ अस्पतालों और फार्मेसी के बिल भी मिले हैं, जिनसे इसके स्रोत का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

निगम ने की कार्रवाई की मांग निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देश पर अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र लिखकर चिह्नित स्थानों का संयुक्त निरीक्षण कराने की मांग की है। निरीक्षण में वार्ड 45 के हॉस्पिटल रोड और गीता कॉलोनी, वार्ड 56 के जेएएच परिसर, कैंसर अस्पताल रोड, आमखो, वार्ड 55 के गुड़ा-गुड़ी का नाका स्थित लिटिल एंजेल स्कूल के पास और वार्ड तीन के विनय नगर सेक्टर-1 में गुर्जर नर्सिंग होम के पास बायोमेडिकल वेस्ट मिला।