नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार से शुरू हो रहे निर्माण कार्य के कारण अगले 40 दिन तक रेल यात्रियों को बदली हुई व्यवस्था के बीच सफर करना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गिट्टी रहित ट्रैक बनाने के लिए 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक काम चलेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा।
12174 प्रतापगढ़-मुंबई उद्योगनगरी एक्सप्रेस12108 सीतापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस22583 अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस12590 चारलापल्ली-गोरखपुर एक्सप्रेस11407 पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस12410 हजरत निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस12406 हजरत निजामुद्दीन-भुसावल गोंडवाना एक्सप्रेस11123 ग्वालियर-बरौनी मेल11124 बरौनी-ग्वालियर मेल14622 फिरोजपुर कैंट-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस09466 दरभंगा-अहमदाबाद क्लोन स्पेशल09465 अहमदाबाद-दरभंगा क्लोन स्पेशल।