नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दो महीने में करीब 3000 करोड़ रुपये का कारोबार कराने वाले ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियों में जिम्मेदारों की उदासीनता सामने आ रही है। अगले महीने से मेला शुरू होना है, लेकिन परिसर की 500 दुकानें अब भी जर्जर हैं।

वर्षा के दौरान इनकी छतों से पानी टपकता है, जिससे व्यापारियों को कारोबार में परेशानी होती है। दुकानों की मरम्मत और बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है। पिछले दो वर्षों में करीब 41 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शासन को भेजे गए, लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से ज्यादातर काम अटके हैं।

105 एकड़ के परिसर में 30 प्रतिशत दुकानें जर्जर 105 एकड़ में फैले मेला परिसर में करीब 2100 पक्की दुकानें हैं। इनमें लगभग 30 प्रतिशत दुकानें जर्जर बताई जा रही हैं। पिछले वर्ष मेला प्राधिकरण ने दुकानों की मरम्मत और परिसर के विकास कार्यों के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बजट स्वीकृत नहीं हुआ, इसलिए प्रस्तावित काम नहीं हो सके। उस दौरान केवल सड़क निर्माण कराया गया। इस वर्ष दुकानों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उसे भी मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद प्राधिकरण ने अपने मद से करीब 200 दुकानों की मरम्मत कराई। फिर भी 500 दुकानें मरम्मत की बाट जोह रही हैं।