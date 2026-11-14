ग्वालियर के कुलैथ सम्मेलन में सीएम मोहन यादव का बड़ा एलान, जगन्नाथ मंदिर के लिए 51 लाख और सड़कों की सौगात

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कुलैथ में शुक्रवार को आयोजित किसान-पशुपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए 51 लाख रुपये देने और करीब आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पशुओं की नस्ल सुधारने से लेकर पशुपालकों को प्रोत्साहित करने तक कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पशु मेले का भ्रमण किया और बैलगाड़ी दौड़ का आनंद भी लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान से पहले स्थान पर पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए पशुओं की नस्ल सुधारने से लेकर पशुपालकों को प्रोत्साहित करने तक कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने पशु मेले का भ्रमण किया और बैलगाड़ी दौड़ का आनंद भी लिया।

गुजरात से अधिक पशु, फिर भी दूध उत्पादन कम

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में गुजरात की तुलना में पशुओं की संख्या अधिक है, लेकिन दूध उत्पादन कम है। इसकी प्रमुख वजह अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी है। इसके लिए नस्ल सुधार अभियान चलाया जा रहा है। एक लाख अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करने की योजना भी है। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ दूध देने वाले पशु हैं। पशुपालकों को बेहतर नस्ल के पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहित करने ब्लाक स्तर पर वृंदावन गांव विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही गोपाल पुरस्कार भी शुरू किए गए हैं।

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