Gwalior: नगर निगम की मदद से 54 लाख का विज्ञापन घोटाला, एजेंसी संचालक सहित आठ पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम के भ्रष्ट तंत्र की मदद से दीपक एडवरटाइजर के संचालक दीपक जेठवानी ने 54 लाख रुपये का घोटाला किया। विज्ञापन की निविदा होने के बाद अनुबंध में फर्जीवाड़ा कर दो शर्तें खुद को लाभ पहुंचाने के लिए जोड़ी गईं। विज्ञापन का ठेका शौचालय के लिए मिला, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा करते हुए मूत्रालयों को भी शामिल कर लिया गया।

54 लाख रुपये गबन फर्जीवाड़ा कर 54 लाख रुपये का गबन किया गया। जब इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू के पास पहुंची तो जांच की गई। जांच में गबन की पुष्टि होने के बाद इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों, विज्ञापन एजेंसी संचालक सहित आठ लोगों पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

2017 में 38 शौचालयों पर विज्ञापन लगाने के लिए निविदा निकाली गई थी। 10 नवंबर 2017 को यह निविदा दीपक एडवरटाइजर के संचालक दीपक जेठवानी को मिली। उस समय नगर निगम में सीसीओ के पद पर प्रदीप चतुर्वेदी थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो चुका है। सीसीओ को नगर निगम की ओर से निविदा प्राप्तकर्ता से अनुबंध करना था। यहां से फर्जीवाड़े की शुरुआत की गई। इसमें दो सेवा शर्तें इन लोगों ने खुद को लाभ पहुंचाने के लिए जोड़ लीं। इसमें शौचालय की संख्या 48 कर ली गई, जबकि 38 के लिए ठेका हुआ था। अनुबंध की शर्त क्रमांक-10 भी जोड़ी गई। इसमें आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए टेंडर अवधि समाप्त होने के बाद निविदाकार को पांच प्रतिशत राशि बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए ठेका देने की शर्त लिखी गई। जबकि ऐसी कोई शर्त विभाग द्वारा तय नहीं की गई थी।