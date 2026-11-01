ग्वालियर में 34 स्टोन क्रशर से वसूले जाएंगे 5.91 करोड़, समय पर राशि नहीं देने पर होगी संपत्ति कुर्की

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाली स्टोन क्रशर इकाइयों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिलौआ और रफादपुर क्षेत्र की 34 स्टोन क्रशर इकाइयों पर कुल पांच करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने भू-राजस्व की तरह कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रशासन ने सभी संबंधित इकाइयों के विरुद्ध वसूली के प्रकरण दर्ज कर 15 दिन के मांग-पत्र जारी किए हैं। यानी इकाइयों को निर्धारित समय में बकाया राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क कर राशि वसूलने की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर से मिले प्रस्तावों के आधार पर की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नायब तहसीलदार, तहसील वृत्त बिलौआ ने संबंधित इकाइयों को मांग-पत्र जारी किए हैं।