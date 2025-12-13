ग्वालियर में सर्दी से बचने खटिया के नीचे रखी थी अंगीठी, रजाई में आग लगने से जिंदा जली 90 वर्षीय वृद्धा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा क्षेत्र में शुक्रवार रात 12 बजे 90 वर्षीय वृद्धा जिंदा जल गई। वृद्धा को सर्दी न लगे, इसके लिए स्वजन ने खटिया के नीचे अंगीठी रख दी थी। इससे निकली चिंगारी से रजाई और निवाड़ ने आग पकड़ ली। जब घर में धुआं भरा तो अन्य स्वजन दौड़कर यहां पहुंचे लेकिन तब तक वृद्धा आग की लपटों से घिर चुकी थी। हजीरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि हजीरा स्थित इंद्रा नगर में रहने वाली 90 वर्षीय मणिबाई पत्नी श्याम सिंह कमरे में सो रही थी। खाना खाने के बाद उनके कमरे में सर्दी से बचाने के लिए स्वजन ने अंगीठी रख दी। इसमें लकड़ी, कंडे जल रहे थे। रोज़ रात में स्वजन अंगीठी रख देते थे। रात करीब 12 बजे अंगीठी से निकली चिंगारी से आग लग गई। वृद्धा जिंदा जल गई। स्वजन की नजर पड़ी, तब पानी डाला लेकिन वृद्धा को नहीं बचाया जा सका।