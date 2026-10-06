आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चे का गाल नोंचा, सुपर स्पेशियलिटी में 1 घंटे चली सर्जरी, चेहरे पर आए 20 टांके

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शनिवार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चे अली की पीडियाट्रिक्स सर्जन की टीम ने करीब एक घंटे तक सर्जरी कर गाल पर 20 टांके लगाए। सर्जरी के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अली को घर के पास किराने की दुकान पर सामान लेने के दौरान आवारा कुत्ते ने काटा था। इस दौरान कुत्ते ने बच्चे के गाल को बुरी तरह नोंच दिया, जिससे चेहरे पर गहरा घाव हो गया।

पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप गर्ग ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाए जाने के बाद पहले दिन से ही एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही थीं। चेहरे के घाव की स्थिति को देखते हुए संक्रमण नियंत्रित करने के बाद सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बच्चे की हालत स्थिर है और एक-दो दिन में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

पीडियाट्रिक्स सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. दिलीप गर्ग ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाए जाने के बाद पहले दिन से ही एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही थीं। चेहरे के घाव की स्थिति को देखते हुए संक्रमण नियंत्रित करने के बाद सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद बच्चे की हालत स्थिर है और एक-दो दिन में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

घर के पास ही कुत्ते ने कर दिया हमला

बहोड़ापुर के इस्लामपुरा निवासी शकील ने बताया कि उनका बेटा अली घर के पास किराने की दुकान पर सामान लेने गया था। इसी दौरान कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुत्ता उसके गाल को काट चुका था। स्वजन का कहना है कि घटना की शिकायत करने के बावजूद नगर निगम ने अब तक उस कुत्ते को नहीं पकड़ा है।

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