भोपाल के बौद्ध मठ के पते पर बनवाया फर्जी पासपोर्ट, भिंड का भंते गिरफ्तार; 8 और संदिग्ध रडार पर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को फर्जीवाड़े का एक नया पैटर्न मिला है। जांच टीम ने भिंड से राहुल प्रकाश नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भोपाल के बौद्ध मठ के पते पर पासपोर्ट बनवाया था।

मूल रूप से भिंड निवासी राहुल ने खुद को भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अन्ना नगर का स्थायी निवासी दर्शाया था। वह बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में यात्राएं भी कर चुका है। जांच में ऐसे आठ अन्य संदिग्धों की जानकारी भी सामने आई है, जिनके पासपोर्ट बनाने के तरीके की पड़ताल की जा रही है।

मूल रूप से भिंड निवासी राहुल ने खुद को भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अन्ना नगर का स्थायी निवासी दर्शाया था। वह बौद्ध भिक्षु की वेशभूषा में यात्राएं भी कर चुका है। जांच में ऐसे आठ अन्य संदिग्धों की जानकारी भी सामने आई है, जिनके पासपोर्ट बनाने के तरीके की पड़ताल की जा रही है।

अन्ना नगर के मठ का पता इस्तेमाल किया

एसटीएफ की विशेष टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर भिंड में दबिश देकर राहुल प्रकाश को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि उसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर भोपाल के अन्ना नगर स्थित बौद्ध मठ के पते को अपना स्थायी निवास बताया था। इसी पते से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराया गया। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि दस्तावेज किसने तैयार किए और पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।

आठ अन्य संदिग्ध भी जांच के दायरे में