गुरुग्राम से पन्ना आ रही बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 45 यात्री, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के रायरू इलाके में सोमवार की देर रात एक वीडियो कोच बस में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई। शुरुआत में बस के टायर से चिंगारी निकली और थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने बस को चपेट में ले लिया। बस में 45 यात्री सवार थे और इनमें से कुछ सो रहे थे। जैसे ही चालक व परिचालक ने आग लगते देखी, वैसे ही शोर मचाकर यात्रियों आनन-फानन में बाहर निकलने के लिए कहा। उनकी सर्तकता की वजह यात्री आग की चपेट में आने से बच गए।

थोड़ी ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने दो गाड़ी पानी फेंककर आग को काबू में किया।जानकारी के मुताबिक, सोमवार की शाम को हरियाणा के गुरुग्राम से वीडियो कोच बस नंबर यूपी 93 सीटी 6747 मध्यप्रदेश के पन्ना के लिए निकली थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। ये बस रात लगभग डेढ़ बजे ग्वालियर के रायरू स्थित हाईवे पर पहुंची थी।