मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गुरुग्राम से पन्ना आ रही बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 45 यात्री, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

    Gwalior bus fire: हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना आ रही वीडियो कोच बस अग्निहादसे का शिकार हो गई। ग्वालियर के रायरू इलाके में सोमवार देर रात टायर से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया। चालक-परिचालक ने तत्परता दिखाते हुए आनन-फानन में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बस आग के गोले में तब्दील हो गई।

    By Priyank Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:51:21 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 09:51:21 PM (IST)
    गुरुग्राम से पन्ना आ रही बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 45 यात्री, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
    चलती बस बन गई आग का गोला।

    HighLights

    1. गुरुग्राम से पन्ना की ओर आ रही थी बस।
    2. ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में हुआ हादसा।
    3. 20 मिनट में जलकर खाक हो गई बस, जनहानि नहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के रायरू इलाके में सोमवार की देर रात एक वीडियो कोच बस में शार्ट सर्किट के चलते आग लग गई। शुरुआत में बस के टायर से चिंगारी निकली और थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने बस को चपेट में ले लिया। बस में 45 यात्री सवार थे और इनमें से कुछ सो रहे थे। जैसे ही चालक व परिचालक ने आग लगते देखी, वैसे ही शोर मचाकर यात्रियों आनन-फानन में बाहर निकलने के लिए कहा। उनकी सर्तकता की वजह यात्री आग की चपेट में आने से बच गए।

    थोड़ी ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने दो गाड़ी पानी फेंककर आग को काबू में किया।जानकारी के मुताबिक, सोमवार की शाम को हरियाणा के गुरुग्राम से वीडियो कोच बस नंबर यूपी 93 सीटी 6747 मध्यप्रदेश के पन्ना के लिए निकली थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। ये बस रात लगभग डेढ़ बजे ग्वालियर के रायरू स्थित हाईवे पर पहुंची थी।


    चालक की नजर बस के टायर से निकल रही चिंगारी पर पड़ी। स्थिति को भांपकर चालक ने बिना देर किए बस को हाईवे किनारे रोक दिया और तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते ही कुछ ही क्षणों में आग अचानक तेज हो गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिरकर जलकर राख हो गई।

    समय रहते सभी यात्री बस से बाहर आ गए, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बस में आग लगने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और जाम की स्थिति भी बन गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने दो गाड़ी पानी फेंककर आग को काबू में किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.