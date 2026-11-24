नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिना नंबर की सफेद नेक्सोन कार के ड्राइवर ने सोमवार दोपहर सड़क पर उत्पात मचा दिया। नदी गेट पर स्कूटर सवार को टक्कर मारी और फिर भागते हुए रास्ते में ऑटो और एक्टिवा को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद पीछा कर रहे घायल युवक पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आखिरकार, लोगों ने पीछा कर चेतकपुरी पर आरोपी को कार सहित दबोच लिया और थाने ले आए।

इंदरगंज थाने में केस दर्ज रात में शिकायतकर्ता सामने आने के बाद इंदरगंज थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस का भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कार को गोला का मंदिर थाने ले जाया जा रहा है। पहले संतोष के स्कूटर में मारी टक्कर, हाथ-पैर में आई चोट झांसी रोड थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरोदी निवासी संतोष जाटव सोमवार शाम स्कूटर से शिंदे की छावनी से घर लौट रहे थे। नदी गेट स्थित बुलेट शोरूम के पास फूलबाग की तरफ से आ रही बिना नंबर की सफेद कार ने स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संतोष सड़क पर गिर पड़े। उनके दाहिने हाथ और पैर में चोट आई। टक्कर के बाद ड्राइवर कार लेकर महल की तरफ भागा।