ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2028: ग्वालियर में टॉय क्लस्टर की संभावनाएं तलाशने पहुंचा 50 उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल

डिजिटल टीम, ग्वालियर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2028 के तहत ग्वालियर क्षेत्र में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और टॉय क्लस्टर स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के नेतृत्व में 50 उद्योगों का प्रतिनिधिमंडल ग्वालियर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के अधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि, औद्योगिक नीतियों, सब्सिडी और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की।

इसके बाद प्रतिनिधियों ने मावई-मुरैना, मोहना-ग्वालियर और गुरावल-शिवपुरी औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कर उपलब्ध भूमि एवं सुविधाओं का जायजा लिया। टॉय एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि हुए शामिल यह भ्रमण एमपीआईडीसी की कार्यकारी संचालक अनिशा श्रीवास्तव (आईएएस) की पहल पर आयोजित किया गया। उन्होंने 7 से 9 अक्टूबर तक दिल्ली प्रवास के दौरान टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों को ग्वालियर आने के लिए आमंत्रित किया था।

इसी क्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ग्वालियर पहुंचा। इसमें उपाध्यक्ष विपिन निझावन, महासचिव शरद कपूर और गवर्निंग बॉडी (जीबी) के सदस्य शआशीष अग्रवाल सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्लास्टिक, सॉफ्ट और इलेक्ट्रिक खिलौने बनाने वाली कंपनियों डैश फनराइड, अंकित टॉयज़ एंड गेम्स, लिटिल जीनियस, केस्पा टॉयज़ एंड स्पोर्ट्स प्रा. लि., नटखट और डिम्पी स्टफ के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि और सुविधाओं की दी जानकारी होटल रेडिसन में आयोजित बैठक में कार्यकारी संचालक अनीशा श्रीवास्तव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मावई (जिला मुरैना), मोहना (जिला ग्वालियर), गुरावल (जिला शिवपुरी) के औद्योगिक क्षेत्रों और बिलौआ (जिला ग्वालियर) स्थित प्लास्टिक पार्क की जानकारी दी। इसमें उपलब्ध भूमि, भूमि की दरों और विकास शुल्क से संबंधित विवरण साझा किए गए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश शासन की औद्योगिक नीतियों, विशेष रूप से खिलौना उद्योग से संबंधित नीति, उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्थाओं और सब्सिडी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। ग्वालियर क्षेत्र में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को एमपीआईडीसी की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।