ग्वालियर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, सीने में दर्द का इलाज कराने आई नाबालिग से छेड़छाड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा स्थित सिविल अस्पताल से एक बेहद संवेदनशील और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अपनी बीमारी का इलाज कराने पहुंची एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ ड्यूटी पर तैनात डाक्टर ने ही अश्लील छेड़छाड़ कर दी।

जब किशोरी ने विरोध किया तो जान से मारने तक की धमकी दे डाली। किशोरी को उसके स्वजन ग्वालियर थाने लेकर पहुंचे और डॉक्टर सुरेंद्र शाक्य के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया।

कक्ष क्रमांक 22 में हुई किशोरी भर्ती