डिजिटल टीम, ग्वालियर। शहर के बड़ा गांव इलाके में गुरुवार को आवारा कुत्ते ने घर के बाहर चबूतरे पर बैठी चार साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची का गाल बुरी तरह नोच लिया। उसे बचाने पहुंची मां पर भी कुत्ते ने हमला कर गर्दन और हाथ-पैर में काट लिया। बच्ची के गाल पर आठ टांके आए हैं। बेहतर इलाज और प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसे जेएएच रेफर किया गया है।

घटना के समय बच्ची की मां घर के अंदर गई थी पानी लेने