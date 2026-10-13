भोपाल एक्सप्रेस में शराब पीकर हुड़दंग, मेरठ का यात्री ग्वालियर में उतारा गया; केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भोपाल एक्सप्रेस में शराब पीकर हंगामा करने और कोच में हुड़दंग करने पर रेलवे सुरक्षा बल ने एक यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यात्री को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई।

यात्री आकाश सिंह मेरठ का है रहने वाला जानकारी के अनुसार मंगलवार को गाड़ी संख्या 12155 भोपाल एक्सप्रेस में एम-1 कोच की बर्थ नंबर 66 पर यात्रा कर रहा आकाश (30) पुत्र हुकम सिंह निवासी मकान नंबर 21, पुरानी पुलिस चौकी, मेहंदी मोहल्ला, थाना मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश शराब के नशे में था और कोच में यात्रियों को परेशान कर रहा था।