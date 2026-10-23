ग्वालियर में तंजानिया की स्टूडेंट से साइबर फ्रॉड, पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 13 बार में ऐंठे 50 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तंजानिया की छात्रा के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। छात्रा ग्वालियर के सिरोल स्थित एमके सिटी हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। वह सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रही थी। एक पोस्ट दिखी, जिसमें दी गई लिंक पर क्लिक किया। ज्वाइनिंग किट से लेकर प्रोसेसिंग फीस व अन्य झांसा देकर उससे अलग-अलग बार में 50 हजार रुपये ले लिए गए। 20 हजार रुपये और मांगे, तब छात्रा को ठगी का पता लगा।

छात्रा ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

हरियन जस्टीना एक साल से रह रही है ग्वालियर में