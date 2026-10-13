सोशल मीडिया पर दोस्ती के जाल में फंसी BHU प्रोफेसर की नाबालिग बेटी, ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर किशोरी को किया बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के एक प्रोफेसर की 13 वर्षीय बेटी को ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसाने वाले युवक के चंगुल से सकुशल बरामद कर लिया है। ग्वालियर के पिंटो पार्क क्षेत्र के रहने वाले युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से किशोरी से दोस्ती की थी और उसे मिलने के बहाने ग्वालियर बुला लिया था।

किशोरी की बनारस में किडनैप की दर्ज है FIR वाराणसी (बनारस) के सेंट जॉन स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय किशोरी स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। स्वजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई पता न चलने पर बनारस में किडनैप की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की, तो पता चला कि किशोरी ग्वालियर के एक युवक के संपर्क में थी और उससे लगातार चैटिंग करती थी।