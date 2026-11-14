डांस करते समय गिरी सोने की चेन, ढोल वाले ने पैर से दबाकर चुराई; 60 कैमरों की मदद से पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली की रात खुशियां मनाते परिवार को क्या पता था कि उनके बीच ढोल की थाप पर नाचता एक लड़का ही उनके घर की खुशियों पर नजर गड़ाए बैठा है। पड़ाव थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में एक पारिवारिक जश्न के दौरान युवती के गले से गिरी सोने की चेन को ढोल बजाने आए नाबालिग ने बड़ी सफाई से पैर के नीचे दबा लिया और मौका पाकर जेब में डाल ली।

घटना आठ नवंबर की रात की है। कटनी की रहने वाली 21 वर्षीय दिया केवलानी अपनी मां के साथ अशोक विहार में रिश्तेदारों के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं। रात करीब साढ़े दस बजे घर के बाहर सभी लोग डीजे और ढोल की धुन पर झूम रहे थे। दिया भी सबके साथ डांस कर रही थीं।

पुलिस ने करीब 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस शातिर चोरी का पर्दाफाश कर दिया और चेन भी बरामद कर ली।

पुलिस ने करीब 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इस शातिर चोरी का पर्दाफाश कर दिया और चेन भी बरामद कर ली।

इसी दौरान अचानक उनके गले से सोने की चेन टूटकर नीचे गिर गई। डांस और शोर में उन्हें इसका पता ही नहीं चला। जब डांस खत्म हुआ और चेन की ओर ध्यान गया तो वह गायब थी।

परिवार ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन चेन कहीं नहीं मिली। इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया।

चेन उठाकर चुपचाप अपनी जेब में रख ली

लाल टी-शर्ट पहने ढोल बजा रहा एक लड़का जमीन पर गिरी चेन के पास पहुंचा। उसने चेन को पैर से ढक लिया और आसपास किसी का ध्यान न होने पर उसे उठाकर चुपचाप अपनी जेब में रख ली। इसके बाद वह सामान्य तरीके से ढोल बजाता रहा। पीड़ित परिवार ने तुरंत पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने मामले को गंभीरता से लिया।

60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

पुलिस ने सबसे पहले कार्यक्रम स्थल से लेकर आरोपी के जाने वाले रास्ते का रूट मैप तैयार किया। इसके बाद एक-एक कर करीब 60 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज से आरोपी की पहचान हुई और उसका पीछा करते हुए पुलिस आनंद नगर पहुंची। वहां से मुरैना निवासी संदेही नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी समारोहों में ढोल बजाने के बहाने जाता था और इसी दौरान मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम था।