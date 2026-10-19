ग्वालियर में निकलेगा भव्य दशहरा चल समारोह: राम-रावण रथ और मनमोहक झांकियां रहेंगी मुख्य आकर्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। श्रीरामलीला समारोह समिति का परंपरागत दशहरा चल समारोह मंगलवार शाम 4 बजे अचलेश्वर से शुरू होगा। आकर्षक झांकियों और बैंड-बाजों के साथ यह करीब 7 किलोमीटर का तय मार्ग तय कर फूलबाग स्थित श्रीरामलीला मैदान पहुंचेगा। समारोह में चार घोड़ों पर अलग-अलग स्वरूपों में पात्र, धमाल ढोल पार्टी, इत्र वर्षा, बाहुबली हनुमान, बाहुबली नृसिंह भगवान और विशाल नंदी पर विराजमान भगवान शंकर-पार्वती की झांकी शामिल होगी।

ये झांकियों होंगी प्रमुख

सुरसा-हनुमान, शबरी, राम भगवान और हनुमान जी की झांकियों के साथ राम रथ और रावण रथ भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अघोरी बाबा की टोली पूरे रास्ते अपने रंग में नजर आएगी।

चल समारोह के अंत में भगवान का रथ रहेगा, जो विशेष आकर्षण होगा। इस झांकी में लगी 150 लाइटें पूरे मार्ग पर रोशनी बिखेरेंगी और 150 बैंड वादकों की धुन लोगों को मंत्रमुग्ध करेगी।

यह रहेगा चल समारोह का मार्ग