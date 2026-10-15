ग्वालियर में पड़ोसी दुकानदार से रंजिश के चलते व्यापारी ने खाया जहर, थाने में समझौते के बाद उठाया खौफनाक कदम; वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दोनों में व्यापार को लेकर चल रही है रंजिश