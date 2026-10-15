ग्वालियर में पड़ोसी दुकानदार से रंजिश के चलते व्यापारी ने खाया जहर, थाने में समझौते के बाद उठाया खौफनाक कदम; वीडियो वायरल
पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी विनोद विनायक करकरे ने बताया कि समझौते के बाद जहर खाया था। इसकी जांच की जा रही है।
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 10:07:48 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 10:08:26 PM (IST)
HighLights
- व्यापारिक रंजिश में ग्राहकों को लेकर हुआ विवाद
- थाने में समझौते के तुरंत बाद निगला जहर
- गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती, पुलिस जांच में जुटी
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दोनों में व्यापार को लेकर चल रही है रंजिश
लश्कर निवासी कृष्णा सोनी और विशाल अग्रवाल की दुकानें आमने-सामने हैं। दोनों में व्यापार को लेकर ही रंजिश चल रही है। विशाल की दुकान पर ग्राहक अधिक आते हैं। इसी के चलते इनका विवाद है। कृष्णा विशाल की दुकान पर पहुंचा था। यहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। फिर विवाद कोतवाली थाने तक पहुंच गया था। यहां दूसरे व्यापारियों की मध्यस्थता से दोनों के बीच समझौता हो गया। इसी दौरान कृष्णा सोनी ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी विनोद विनायक करकरे ने बताया कि समझौते के बाद जहर खाया था। इसकी जांच की जा रही है।