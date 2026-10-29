करवा चौथ के दिन सुहाग ने ही छीन ली सांसें, ग्वालियर में पति ने खलबत्ते से कर दी पत्नी की हत्या

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। करवाचौथ के पावन पर्व पर ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में एक पति ने करवाचौथ के दिन ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। आरोपी पति ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी।

खलबत्ते से किए ताबड़तोड़ वार पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, त्यागी नगर निवासी आनंद श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी मधु श्रीवास्तव की हत्या की है। आरोपी ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए लता के सिर और मुंह पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले खलबत्ते से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने शव को घर में ही ओढ़ा (ढंक) दिया और पुलिस को खुद ने फोन कर सूचना दी।