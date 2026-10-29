करवा चौथ के दिन सुहाग ने ही छीन ली सांसें, ग्वालियर में पति ने खलबत्ते से कर दी पत्नी की हत्या
घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 12:39:52 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 01:12:34 PM (IST)
घटना का वीडियो और मधु और उसके आरोपी पति आनंद श्रीवास्तव का फाइल फोटो।
HighLights
- त्योहार के दिन पत्नी की बेरहमी से हत्या
- खलबत्ते से सिर और मुंह पर ताबड़तोड़ वार
- वारदात को अंजाम देकर पति ने पुलिस को दी सूचना
अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। करवाचौथ के पावन पर्व पर ग्वालियर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में एक पति ने करवाचौथ के दिन ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। आरोपी पति ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी।
खलबत्ते से किए ताबड़तोड़ वार
पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, त्यागी नगर निवासी आनंद श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी मधु श्रीवास्तव की हत्या की है। आरोपी ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए लता के सिर और मुंह पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले खलबत्ते से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने शव को घर में ही ओढ़ा (ढंक) दिया और पुलिस को खुद ने फोन कर सूचना दी।
मां मधु श्रीवास्वत की हत्या के बाद सहमी बैठी परी और देव। राकेश वर्मा
मानसिक बीमारी का चल रहा था इलाज
पड़ोसियों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार,आनंद श्रीवास्तव मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है और उसका इलाज चल रहा था। हालांकि, बीमारी के इस पहलू के बीच इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
दिल दहलाने वाली घटना के बाद घर के बाहर लगी लोगों की भीड़। नईदुनिया
पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आरोपी पति से इस हत्याकांड को लेकर पूछताछ के साथ-साथ बारीकी से जांच की जा रही है।