कोचिंग से लौट रही छात्रा पर सिरफिरे ने किया पथराव, सिर फोड़कर मौके से हुआ फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पारस विहार कॉलोनी में एक हैरान करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। कोचिंग से पढ़कर अपने घर लौट रही एक छात्रा पर पीछे से आ रहे एक अज्ञात सिरफिरे ने अचानक सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर जोरदार हमला कर दिया।

इस हमले में छात्रा के सिर में गंभीर चोट आई है और खून का फव्वारा फूट पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पत्थर लगते ही स्नेहा लहुलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी