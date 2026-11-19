डिजिटल टीम, ग्वालियर। मध्य प्रदेश को टेलीकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। भोपाल में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में ग्वालियर में स्थापित हो रहे एशिया के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) के लिए Telecom Manufacturing Zone Investor Meet 2026 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 25 कंपनियों को निवेश एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) प्रदान किए गए।

इस निवेशक सम्मेलन का उद्देश्य देश-विदेश की टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों को ग्वालियर में निवेश के लिए आमंत्रित करना, उनकी आवश्यकताओं से अवगत होना तथा उन्हें उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। 25 कंपनियों को आशय पत्र प्रदान किया जाना इस परियोजना के प्रति उद्योग जगत की रुचि और भागीदारी का महत्वपूर्ण संकेत है।

टेलीकॉम के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है पीएम मोदी के नेतृत्व में: सिंधिया इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने दूरसंचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 6 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या लगभग 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है। 4G नेटवर्क का देशभर में विस्तार और दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट में भारत की उपलब्धि इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि अब भारत के सामने अगला बड़ा लक्ष्य दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को टेलीकॉम उत्पादों के विनिर्माण में भी बदलना है। भारत को केवल सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम उत्पादों के निर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श कर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन की परिकल्पना को आकार दिया है।