मैट्रिमोनियल साइट पर कुंवारा बताकर इटावा की युवती से दुष्कर्म: ग्वालियर बुलाकर किया गलत काम, सच जानकर पिता का हुआ ब्रेन हेमरेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उत्तरप्रदेश के इटावा की रहने वाली युवती के साथ ग्वालियर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भिंड निवासी प्रदीप मिश्रा ने उससे मैट्रिमोनियल साइट के जरिये दोस्ती की। फिर खुद को कुंवारा बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में सबसे पहले मिलने बुलाया और दुष्कर्म किया। कई बार उसके साथ गलत काम किया। जब युवती ने शादी करने की बात कही तो टालता रहा।

पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

आखिर युवती को हकीकत पता लगी। जब उसने अपने पिता को बताया तो सदमें में पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर बहोड़ापुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

बहोड़ापुर इलाके में युवती को मिलने बुलाया

इटावा की रहने वाली युवती ने अपनी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पर बनाई थी। प्रदीप मिश्रा निवासी स्टेशन रोड, भिंड ने उसे रिक्वेस्ट भेजी।





इसके बाद दोनों के बीच बात होने लगी। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, अच्छी नौकरी में होना बताया। उसने ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में युवती को मिलने बुलाया। वह इटावा से ग्वालियर आ गई।

यहां वह उसे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। दोस्त के फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद भी उसने कई बार फ्लैट और अलग-अलग होटल में संबंध बनाये। अब इस मामले में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई है।