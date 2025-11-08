हाथ पकड़ा, अश्लील इशारे... ग्वालियर में मनचले का 'कहर', महिलाओं का घर से निकलना हुआ मुश्किल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिवपुरी लिंक रोड स्थित मधुवन कॉलोनी की महिलाएं पिछले आठ दिनों से बाइक पर घूम रहे एक मनचले से परेशान हैं। मनचला पूरे दिन कॉलोनी में घूमता है। महिलाओं के घरों की रैकी करता है, जैसे ही कोई महिला घर के बाहर कदम रखती है तो अश्लील इशारे करता है। यहां तक कि एक महिला का हाथ तक पकड़ लिया, तब जाकर दंपती कंपू थाने पहुंचे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपू थाना पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की।

मनचले की तलाश जारी मनचला सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आया है। बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। मधुवन कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने पुलिस को बताया कि एक नवंबर से यह मनचला बाइक आरजे 14 वाइएच 0674 से चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले यहां रहने वाली 27 वर्षीय महिला के घर के पास बाइक रोककर झाड़ियों में छिप गया।

महिला अपने बच्चों को लेने के लिए जा रही थी, तभी उसने लघुशंका करते हुए महिला को अश्लील इशारे किए। फिर महिला पर अश्लील फब्तियां कसीं। उसने महिला को जबरन बाइक पर बैठाने का भी प्रयास किया। महिला के घर के पिछले आठ दिन से चक्कर काट रहा है। महिला जब भी बाजार सामान लेने जाती हैं, बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती हैं तो रास्ते में यह रोक लेता है। इसके चलते महिलाओं में इतना डर भर गया है कि घर से बाहर तक निकलने में डर लगने लगा है। इस मनचले से त्रस्त होकर एक महिला अपने पति के साथ कंपू थाने पहुंची। दो महिलाएं और थाने पहुंची।