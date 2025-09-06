12वीं में पढ़ने वाली लड़की को बातों में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए, शादीशुदा युवक पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। युवक ने अपने शादीशुदा होने की बात को छिपाकर पहले 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब छात्रा को उसकी असलियत मालूम चली तो उसने छात्रा को बातों में फंसाया।

अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का वादा कर दिया। लेकिन जब युवक ने दो साल तक पत्नी को तलाक नहीं दिया और शादी से मुकर गया तो छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।