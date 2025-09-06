12वीं में पढ़ने वाली लड़की को बातों में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाए, शादीशुदा युवक पर केस दर्ज
17 वर्षीय छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती है। लगभग दो वर्ष पहले उसकी दोस्ती घर के पड़ोस में किराये से रह रहे युवक मोनू परिहार से हुई थी। जिसके बाद दोनों में पहले दोस्ती रही फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही समय बात छात्रा को पता चल गया कि युवक शादीशुदा है।
Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 05:33:57 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 05:36:11 PM (IST)
नाबालिग लड़की से बनाए शारीरिक संबंध।
HighLights
- युवक ने छात्रा को घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया।
- पीड़िता ने शादी के लिए कहा, उसने बात को टाला।
- छात्रा ने जिद की तो शादी करने से मना कर दिया।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। युवक ने अपने शादीशुदा होने की बात को छिपाकर पहले 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब छात्रा को उसकी असलियत मालूम चली तो उसने छात्रा को बातों में फंसाया।
अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का वादा कर दिया। लेकिन जब युवक ने दो साल तक पत्नी को तलाक नहीं दिया और शादी से मुकर गया तो छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
द रअसल, शहर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा कक्षा 12वीं में पढ़ती है। लगभग दो वर्ष पहले उसकी दोस्ती घर के पड़ोस में किराये से रह रहे युवक मोनू परिहार से हुई थी। जिसके बाद दोनों में पहले दोस्ती रही फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया।
लेकिन कुछ ही समय बात छात्रा को पता चल गया कि युवक शादीशुदा है। युवक ने छात्रा को घर बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। जब भी पीड़िता ने शादी के लिए कहा, उसने बात घुमाना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने जिद की तो आरोपित ने शादी करने से मना कर दिया।