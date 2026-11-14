ग्वालियर के पिंटो पार्क में ऑक्सीजन टैंकर में भीषण विस्फोट, धमाके से दहले आसपास के घरों के लोग

शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट फैक्ट्री परिसर में खड़े ऑक्सीजन टैंकर में अचानक धमाका हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस किया गया। धमाके से टैंकर के साथ पास खड़े ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्से और मलबा परिसर में बिखर गया।

शिवा कंप्रेस्ड एयर प्रोडक्ट फैक्ट्री परिसर में खड़े ऑक्सीजन टैंकर में अचानक धमाका हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस किया गया। धमाके से टैंकर के साथ पास खड़े ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। वाहनों के क्षतिग्रस्त हिस्से और मलबा परिसर में बिखर गया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पिंटो पार्क औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण विस्फोट ने औद्योगिक इकाइयों के आसपास रहने वाले परिवारों को दहशत में डाल दिया।

धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के घरों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। शुरुआत में किसी को घटना की वजह समझ नहीं आई। फैक्ट्री परिसर से उठी धमाके की गूंज ने लोगों को आशंकित कर दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए कई परिवारों ने एहतियातन अपने घर छोड़ दिए और कॉलोनी से बाहर चले गए।

उन्हें डर था कि कहीं परिसर में दोबारा कोई विस्फोट न हो जाए। घटनास्थल के आसपास लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन संभावित खतरे के चलते लोग सुरक्षित दूरी बनाए रहे।

रिहायशी आबादी के बीच औद्योगिक इकाई, सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्र में संचालित इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फैक्ट्री के आसपास रिहायशी मकान और बस्ती होने के कारण विस्फोट का खतरा केवल परिसर तक सीमित नहीं था। यदि धमाके की चपेट में आसपास के घर आते तो जान-माल का नुकसान और गंभीर हो सकता था। स्थानीय लोगों के मन में अब यह सवाल है कि रिहायशी आबादी के नजदीक संचालित फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच होती है या नहीं।

विस्फोट की वजह का पता लगना बाकी

ऑक्सीजन टैंकर में धमाका किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। जांच में यह पता लगाना होगा कि टैंकर में तकनीकी खराबी थी या गैस के दबाव से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न हुई थी।

टैंकर की फिटनेस, रखरखाव और सुरक्षा उपकरणों की स्थिति भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। इसके साथ ही फैक्ट्री परिसर में अग्नि सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के इंतजामों की पड़ताल भी जरूरी है ।

फिलहाल किसी के हताहत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, विस्फोट से हुए नुकसान और आसपास के लोगों में फैली दहशत ने औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।