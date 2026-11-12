दीपावली मनाने चाची के घर आई 11 वर्षीय मासूम बच्ची से 50 वर्षीय रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। त्योहार की खुशियों के बीच एक 11 साल की मासूम के साथ रिश्ते को कलंकित करने वाला कृत्य हुआ।

दीपावली मनाने अपनी चाची के घर आई इस बच्ची को चाची के ही 50 वर्षीय मामा ब्रजमोहन ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मासूम सो रही थी अपनी दो चचेरी बहनों के साथ