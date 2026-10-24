छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला मनचला गिरफ्तार, रास्ते में गाल पकड़कर दोस्ती का बना रहा था दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिजौली की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा को कई दिनों से मनचला तंग कर रहा था। आरोपी छात्रा को घर से स्कूल आते-जाते समय तंग करता था। कभी उसका हाथ पकड़ता तो कभी मोबाइल नंबर मांगता। परेशान होकर छात्रा ने घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया।

जब स्वजनों को इस बारे में पता लगा तो थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा को जबरन पकड़ा, गाल पकड़कर बोला- दोस्ती करनी होगी छात्रा को लंबे समय से दौलतराम कुशवाह परेशान कर रहा था। तीन दिन पहले तो उसने सारी हदें पार कर दींI। छात्रा जब स्कूल के लिए निकली तो ठकुराईपुरा रोड पर आरोपी अपनी बाइक से यहां पहुंच गया। उसने छात्रा के साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। छात्रा को जबरन पड़ा। गाल पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। फिर बोला कि दोस्ती करनी पड़ेगी।