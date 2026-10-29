डबरा में संदिग्ध खाद के गोदाम पर छापामारी, 32 टन उर्वरक और खाली बैग मिले, संचालक पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डबरा के शुगर मिल क्षेत्र स्थित एक गोदाम में संदिग्ध खाद मिलने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। गोदाम से करीब 32 टन विभिन्न प्रकार के उर्वरक और एक नामी कंपनी के छपे हुए 358 खाली बैग मिले हैं। उर्वरकों के वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

कृषि विभाग की शिकायत पर पुलिस ने गोदाम संचालक निशांत अग्रवाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोदाम में संदिग्ध खाद रखी होने की मिली थी सूचना