ग्वालियर की युवती को स्नैपचैट की दोस्ती बनी मुसीबत, शादी से इनकार करने पर करवा चौथ का सामान लेकर घर पहुंचा आशिक

डिजिटल टीम, ग्वालियर। स्नैपचैट पर हुई दोस्ती के बाद गुजरात निवासी युवक पर ग्वालियर की युवती को शादी के लिए परेशान करने, पीछा करने और धमकी देने के आरोप लगे हैं। युवती का आरोप है कि शादी से इनकार करने के बावजूद युवक उसे लगातार फोन और मैसेज कर परेशान करता रहा।

इतना ही नहीं, वह करवा चौथ का सामान लेकर उसके घर तक पहुंच गया। परेशान होकर युवती ने गोला का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सात महीने पहले स्नैपचैट पर हुई थी दोस्ती युवती ने पुलिस को बताया कि करीब सात महीने पहले उसकी पहचान अहमदाबाद निवासी साहिल पटेल से स्नैपचैट के जरिए हुई थी। दोनों के बीच फोन और चैट पर बातचीत होने लगी। आरोप है कि कुछ समय बाद युवक ने उस पर दोस्तों से बात नहीं करने का दबाव बनाया और शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने शादी से इनकार कर बातचीत बंद कर दी, लेकिन इसके बाद भी युवक की हरकतें जारी रहीं।