तेज रफ्तार टैंकर ने 12वीं के छात्र को कुचला, मौके पर ही मौत; इकलौते चिराग की बुझी सांसें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के मुरार क्षेत्र में खुरैरी चौराहा के पास तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस हादसे में 17 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। वह अपने दोस्त के साथ जा रहा था। किशोर अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने टैंकर चालक पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

रिश्तेदार से मिलने के बाद दोपहर में बाइक से लौट रहे थे वापस