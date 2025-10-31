Gwalior में ठगी का अनोखा खेल, नकली सोने के गहनों से इंडियन ओवरसीज बैंक को लगाया 2.14 लाख का चूना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ा और 22 कैरेट का नकली हॉलमार्क लगाकर बैंक में गिरवी रखकर लोन निकालने का राजफाश हुआ है। यह फर्जीवाड़ा इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों और गहनों की जांच करने वाले बीपी ज्वेलर्स की मिलीभगत से हुआ है। बैंक प्रबंधन को जब फर्जीवाड़े का पता लगा तो शाखा प्रबंधक ने महाराजपुरा थाने के कई बार चक्कर काटे, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। फिर कोर्ट में गुहार लगाई।

कोर्ट के आदेश पर कर्ज लेने वाली महिला, बीपी ज्वेलर्स और लोन निकालने में मदद करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस इस मामले में आरोपितों को गिरफ्तार करेगी। अभी दस्तावेजों के आधार पर एफआईआर हुई है। बैंक के किन कर्मचारियों ने इस फर्जीवाड़े में मदद की, उनके नामों का पर्दाफाश पुलिस करेगी।