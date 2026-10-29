करवा चौथ की खरीदारी कर पति के साथ लौट रही महिला की ई-रिक्शा की टक्कर से मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। करवाचौथ से दो दिन पहले एक महिला की सड़क हादसे में उसके पति के सामने दर्दनाक मौत हो गई। महिला पति के साथ करवा चौथ पूजन के लिए सामान खरीदने बाजार गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बिना नंबर की ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी।

मुरार पुलिस ने दर्ज की FIR टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। यह घटना शहर के मुरार क्षेत्र की है। मुरार थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। सदर बाजार से खरीदारी कर पैदल लौट रहा था दंपति मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत गेरुवाला बंगला की रहने वालीं हरकुंअर कुशवाह उम्र 51 वर्ष अपने पति बृजकिशोर कुशवाह के साथ करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदने के लिए मंगलवार शाम को गई बाजार गई थीं। सदर बाजार से सामान खरीदा, इसके बाद पति-पत्नी दोनों पैदल ही घर लौट रहे थे। जैसे ही यह लोग बारादरी के पास स्थित आर्मी गेट के ठीक सामने पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी।