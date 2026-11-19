नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ससुराल में दहेज को लेकर चल रहे विवाद ने एक महिला का घर उजाड़ दिया। आरोप है कि पति और उसके स्वजन लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर महिला को मारपीट कर तीन मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर कर दिया गया। अब महिला मायके में रहकर न्याय की गुहार लगा रही है। महिला थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

इश्तियाक खान से 2020 में हुआ था महिला का निकाह