चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, इटावा-कोटा एक्सप्रेस के जनरल कोच में महिला ने दिया बेटे को जन्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। इटावा से गुना जा रही गर्भवती महिला ने रविवार को इटावा-कोटा एक्सप्रेस के जनरल कोच में बेटे को जन्म दिया। शनिश्चरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी होने के दौरान महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।

इस पर कोच में मौजूद महिला यात्रियों ने मदद की और सुरक्षित प्रसव कराया।

2 साल की बेटी के साथ महिला ट्रेन में कर रही थी यात्रा