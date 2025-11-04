नीदरलैंड का युवक ग्वालियर एयरपोर्ट पर जीपीएस डिवाइस के साथ पकड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर एक विदेशी नागरिक जीपीएस डिवाइस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के साथ पकड़ा गया। सुरक्षाकर्मियों ने प्रतिबंधित डिवाइस मिलने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं।

बताते हैं कि नीदरलैंड का यह युवक ग्वालियर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त डीएसपी के बेटे की शादी में सम्मिलित होने आया है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान उसके बैग से जीपीएस मिलने पर वह सुरक्षा कर्मियों को जीपीएस रखने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।