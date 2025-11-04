नीदरलैंड का युवक ग्वालियर एयरपोर्ट पर जीपीएस डिवाइस के साथ पकड़ा गया

मेरी खबरें
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 06:23:46 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 06:25:23 PM (IST)
    जीपीएस डिवाइस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के साथ पकड़ा गया विदेशी नागरिक।

    1. उसे सेवानिवृत्त डीएसपी के बेटे की शादी में होना था शामिल।
    2. भारत में गार्मिन जीपीएस रिसीवर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
    3. इसका उपयोग तो सरकारी अनुमति से ही किया जा सकता है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर एक विदेशी नागरिक जीपीएस डिवाइस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) के साथ पकड़ा गया। सुरक्षाकर्मियों ने प्रतिबंधित डिवाइस मिलने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं।

    बताते हैं कि नीदरलैंड का यह युवक ग्वालियर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त डीएसपी के बेटे की शादी में सम्मिलित होने आया है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान उसके बैग से जीपीएस मिलने पर वह सुरक्षा कर्मियों को जीपीएस रखने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।


    भारत में गार्मिन जीपीएस रिसीवर रखना प्रतिबंधित है। इसका उपयोग केवल सरकारी अनुमति से ही किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया विदेशी नागरिक स्लेगटेनहोर्स्ट रेमको नीदरलैंड के ग्रेवनहेज का रहने वाला है।

    वह पेशे से बैंककर्मी है। सर्किल एसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि इस मामले में टेली कम्युनिकेशन की धारा-42 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

