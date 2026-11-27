नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शराब के नशे में घर लौटे युवक का स्वजनों से विवाद हो गया। इसके बाद वह पहली मंजिल पर बने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद पिता कमरे में पहुंचे तो बेटा फंदे पर लटका मिला।

स्वजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना सिरौल थाना क्षेत्र के पृथ्वीनगर स्थित सिरोल कालोनी की है।

जोगिंदर नशे की हालात में अक्सर घर में करता था विवाद