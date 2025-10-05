मेरी खबरें
    MP में मासूमों की मौत के बाद Coldrif पर एक्शन, Gwalior में सभी मेडिकल स्टोर्स से मांगी स्टॉक रिपोर्ट

    MP News: प्रदेश सरकार ने संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर तत्काल रोक लगा दी है। इसी के तहत ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन सक्रिय हो गया है। औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा ने सभी दवा विक्रेताओं से स्टॉक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अब तक ग्वालियर में इस सिरप की सप्लाई नहीं हुई है और न ही यह सरकारी अस्पतालों के स्टॉक में पाई गई है।

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 03:31:05 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 03:31:05 PM (IST)
    MP में मासूमों की मौत के बाद Coldrif पर एक्शन, Gwalior में सभी मेडिकल स्टोर्स से मांगी स्टॉक रिपोर्ट
    MP में मासूमों की मौत के बाद Coldrif पर एक्शन।

    HighLights

    1. कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सतर्कता
    2. ग्वालियर में सभी मेडिकल स्टोर्स से मांगा स्टाक
    3. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है एडवाइजरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर तत्काल रोक लगा दी है। इसी के तहत ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन सक्रिय हो गया है। औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा ने सभी दवा विक्रेताओं से स्टॉक रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अब तक ग्वालियर में इस सिरप की सप्लाई नहीं हुई है और न ही यह सरकारी अस्पतालों के स्टॉक में पाई गई है। बावजूद इसके सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी।

    केंद्र सरकार ने जारी की है एडवाइजरी

    औषधि निरीक्षक ने बताया कि अब तक सिरप की बिक्री से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, फिर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी-जुकाम की दवा न दें। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को भी दवा सिर्फ विशेषज्ञ की सलाह से ही दी जाए। बड़ों को भी दवा बहुत कम डोज में और डॉक्टर की सलाह से ही दी जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Chhindwara में बच्चों की मौत के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई, Jabalpur में कटारिया फार्मा को किया गया सील

    घरेलू नुस्खों और दवा रहित उपायों को अपनाएं

    एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बच्चों को खांसी-जुकाम होने पर पहले घरेलू नुस्खों और दवा रहित उपायों को अपनाएं। सभी हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और हेल्थ सेंटर से कहा गया है कि वे केवल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली सुरक्षित और प्रमाणित दवाएं ही खरीदें व बच्चों को दें।

