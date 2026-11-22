नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देश को पोलियो मुक्त घोषित किए जाने के करीब 15 साल बाद भी वायरस की वापसी का खतरा बना हुआ है। पड़ोसी देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण मिलने के बाद मध्यप्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई है। प्रदेश के 18 जिलों में 22 से 24 नवंबर तक अतिरिक्त पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है।

जागरूकता के लिए निकाली गई रैली

अभियान में शून्य से पांच वर्ष तक के 38 लाख 51 हजार 396 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। ग्वालियर में 2355 बूथ बनाए गए हैं, जहां तीन लाख 30 हजार 401 बच्चों को दवा दी जाएगी।

शनिवार को जागरूकता के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो रैली निकाली गई। इससे पहले प्रचार रथ रवाना कर लोगों से बच्चों को खुराक दिलाने की अपील की गई।

अभियान अनूपपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर और नीमच में चल रहा है।