ग्वालियर के गिरवाई आतिशबाजी बाजार में प्रशासन की रेड, न फायर ब्रिगेड मिली न पानी का टैंक, खुली पोल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गिरवाई स्थित थोक आतिशबाजी कारोबार को अस्थाई मोहलत देकर शुरू तो करवा दिया गया, लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। यहां न आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड मिली न सुरक्षा के लिए गार्ड। यहां तक कि एक टैंक या टैंकर तक नहीं था कि अचानक आग लग जाए तो पानी डाल दिया जाए। इसके अलावा मुख्य गेट के अंदर से चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन अंदर तक आतिशबाजी दुकानों के आगे खड़े मिले। क्योंकि कारोबारियों की ओर से कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एसडीएम लश्कर के निर्देश पर तहसीलदार गिरवाई दिनेश चौरसिया व उनकी टीम ने निरीक्षण किया।

जिसमें यह सभी खामियां सामने आईं। खुद अधिकारी भी इन बिंदुओं को देखकर हैरत में पड़ गए, जिसके बाद पूरा पंचनामा बनाया गया और उसमें दर्ज किया गया कि सुरक्षा को लेकर क्या मानका मिले व नहीं मिले। अब यह रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी जाएगी।

बिना नवीनीकरण फिर खोल दिया आतिशबाजी कारोबार गिरवाई स्थित थोक आतिशबाजी कारोबार को बिना नवीनीकरण फिर खोल दिया गया है। थोक कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोल कारोबार शुरू कर दिया है जबकि नवीनीकरण इस साल भी नहीं हो सका। हर बार की तरह दीपावली का त्योहार पास आते ही अस्थाई मेाहलत का तरीका निकला और पुलिस अधीक्षक के अभिमत के आधार पर प्रशासन के अधिकारियों ने 18 नवंबर तक अस्थाई मोहलत पर प्रशासन ने मुहर लगा दी। वहीं जिन खामियों के कारण थोक कारोबार को सील किया गया था। वह पालन किया जा रहा है या नहीं इसको लेकर मैदानी जांच नहीं की गई है। प्रशासन के निरीक्षण में सुरक्षा मानकों की पोल खुल गई। इससे यह साफ हो गया कि कारोबार के चक्कर में कारोबारियों ने इंतजाम तक नहीं किए हैं। पहले एसडीएम को खुद मिली थीं बिना स्वीकृति दुकानें खुलीं आतिशबाजी थोक कारोबार को कायदों में लाने के लिए पिछले दो साल से अफसर कोई हल नहीं निकाल सके हैं, कुछ दिनों पहले एसडीएम लश्कर नरेंद्र बाबू यादव ने गिरवाई थोक बाजार का निरीक्षण किया था जिसमें दुकानें खुलीं मिलीं थीं, इसके बाद दुकानों को बंद करा दिया गया। इससे यह साफ हुआ कि कारोबारी बिना नवीनीकरण के दुकानें खोल रहे थे।