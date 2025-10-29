मेरी खबरें
    MP के ग्वालियर में अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट में केस दायर

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 02:06:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 02:19:45 PM (IST)
    MP के ग्वालियर में अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट में केस दायर
    ग्वालियर पुलिस ने अदनान सामी और उनकी टीम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो इवेंट आर्गेनाइजर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाइल फोटो

    HighLights

    1. अदनान सामी की टीम कार्यक्रम किया कैंसल।
    2. टीम ने कहा बाद में कार्यक्रम की तारीख तय करेंगे।
    3. एडवांस रुपये वापस मांगने पर देने से इनकार किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रसिद्ध गायक अदनान सामी पर ग्वालियर की एक इवेंट आर्गेनाइजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इवेंट आर्गेनाइजर लावण्या सक्सेना ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया है जिसमें कहा है कि अदनान सामी की टीम ने रद्द हुए म्यूजिक कान्सर्ट की 17 लाख 62 हजार रुपये की एडवांस राशि अब तक वापस नहीं की है।

    लावण्या सक्सेना ने 27 सितंबर 2022 को ग्वालियर में अदनान सामी का एक म्यूजिक कान्सर्ट आयोजित करने की योजना बनाई थी। इस कार्यक्रम के लिए कुल 33 लाख रुपये की फीस तय हुई, जिसमें से लावण्या ने 17.62 लाख रुपये का एडवांस भुगतान अदनान सामी की टीम को कर दिया था। हालांकि, एडवांस राशि प्राप्त होने के कुछ समय बाद ही अदनान सामी की टीम ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। उस समय टीम की ओर से यह कहा गया था कि बाद में नई तारीख तय की जाएगी। लेकिन कार्यक्रम दोबारा आयोजित नहीं हो सका।


    पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की

    इसके बाद जब लावण्या ने अपनी एडवांस राशि वापस मांगी, तो टीम ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। पैसे न लौटाए जाने से परेशान होकर लावण्या सक्सेना ने चार सितंबर को थाना इंदरगंज में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

    इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर को एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को शिकायत सौंपी और छह अक्टूबर को आइजी अरविंद सक्सेना के कार्यालय में भी आवेदन दिया, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार लावण्या ने 27 अक्टूबर 2025 को जिला न्यायालय ग्वालियर का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

