मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

प्रेमी के शादी से इंकार करने पर भड़की युवती, कॉलेज की छत से लगाई छलांग; रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट

तहसीलदार ने युवती के बयान लिए हैं। बताया गया है- शाम को युवती और युवक के स्वजन शादी के लिए मान गए।

By amit mishraEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Tue, 27 Oct 2026 08:20:06 AM (IST)Updated Date: Tue, 27 Oct 2026 08:20:30 AM (IST)
प्रेमी के शादी से इंकार करने पर भड़की युवती, कॉलेज की छत से लगाई छलांग; रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट

HighLights

  1. शादी से इनकार करने पर हुआ था विवाद
  2. कॉलेज की छत से कूदने से आई गंभीर चोट
  3. शाम को दोनों पक्षों के परिजन शादी के लिए माने

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिवपुरी लिंक रोड स्थित निजी कॉलेज की छत से 23 वर्षीय युवती ने छलांग लगा दी। प्रेमी से विवाद के बाद युवती ने यह कदम उठाया।

इस मामले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार ने युवती के बयान लिए हैं। बताया गया है- शाम को युवती और युवक के स्वजन शादी के लिए मान गए।

युवती का कंपू में रहने वाले युवक से थे दोस्ती

थाना प्रभारी झांसी रोड सुरभि शर्मा ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुदालकर की गोठ में रहने वाली 23 वर्षीय छात्रा की दोस्ती कंपू के रहने वाले युवक से थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने शादी से इन्कार कर दिया।

युवक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिवपुरी लिंक रोड स्थित निजी कॉलेज में गया था। यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद युवती भी आ गई। युवती ने हंगामा किया।

विवाद के बाद युवती कालेज की छत पर चढ़ गई। उसने छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।


एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।