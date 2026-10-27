प्रेमी के शादी से इंकार करने पर भड़की युवती, कॉलेज की छत से लगाई छलांग; रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिवपुरी लिंक रोड स्थित निजी कॉलेज की छत से 23 वर्षीय युवती ने छलांग लगा दी। प्रेमी से विवाद के बाद युवती ने यह कदम उठाया।

इस मामले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार ने युवती के बयान लिए हैं। बताया गया है- शाम को युवती और युवक के स्वजन शादी के लिए मान गए।

युवती का कंपू में रहने वाले युवक से थे दोस्ती

थाना प्रभारी झांसी रोड सुरभि शर्मा ने बताया कि माधौगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुदालकर की गोठ में रहने वाली 23 वर्षीय छात्रा की दोस्ती कंपू के रहने वाले युवक से थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने शादी से इन्कार कर दिया।